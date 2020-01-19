Konya Büyükşehir Belediyesi, karnesini getiren öğrencilere tiyatro bileti hediye ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediyesi, karnesini getiren öğrencilere tiyatro bileti hediye ediyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, karnesini getiren öğrencilere tiyatro bileti hediye ediyor

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi karnesini getiren öğrencilere, tiyatro bileti hediye ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, karnesini getiren öğrencilere tiyatro bileti hediye ediyor, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi karnesini getiren öğrencilere, tiyatro bileti hediye ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yarıyıl tatiline giren öğrencilere, Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Küçük Kara Balık" adlı oyunu ücretsiz izleme imkanı sunulduğu belirtildi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyun için karnesini getiren çocuklara en fazla 2 bilet verildiği ifade edilen açıklamada, biletlerin Selçuklu Kongre Merkezi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nden karnelerle birlikte alınabildiği bildirildi.

Yönetmenliğini Çağatay Çiftçi'nin yaptığı oyunda; annesi ile beraber bir derede yaşayan ve yaşadığı yerin dışındaki dünyayı merak ederek yolculuğa çıkan küçük bir balığın maceraları anlatılıyor.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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