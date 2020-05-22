Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü açıklamada bulundu - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, yaz döneminin gelmesi ile vatandaşların içme ve kullanma suyu tüketimlerinin artığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, artışa bağlı olarak kentin bazı bölgelerinde içme suyu yetersizliği, bazı bölgelerinde ise basınç düşüklüğü yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, park, bahçe, yeşil alan sulamasında su kullanımının yoğun olmadığı gece saatlerinin tercih edilmesinin, halka kesintisiz su hizmeti verilebilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Vatandaşların, herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Planlı İmar Yönetmeliği'nin şartlarını yerine getirmeleri gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetmelikte belirtilen, çok yüksek yapılarda 30 metreküpten, umumi binalar ve yüksek katlı yapılarda 15 metreküpten, 10 bağımsız bölüme kadar konut binalarında 3 metreküpten, diğer binalarda 5 metreküpten, az olmamak üzere yapının kullanma amacı, günlük su ihtiyacı, seçilen yangın söndürme sistemi gibi kriterler ile ulusal ve uluslararası standartlara uyulmak ve gerekli drenaj ve yalıtım tedbirleri almak şartı ile hacmi belirlenen su deposu bulundurulması zorunludur.

Konut binalarında 10 bağımsız bölümden sonraki artan her bağımsız bölüm için su deposu hacmi 0.50 metreküp arttırılır. Tüm binalarda su deposunun bulunduğu kat itibarıyla cazibeli akımın mümkün olmadığı durumlarda hidrofor konulması zorunludur. Su depoları ve hidrofor, gerekli drenaj ve yalıtım tedbirleri alınarak binanın bodrum ya da çatı katında tertipleneceği gibi aynı koşulları taşımak şartıyla, bina alanı dışında ön, yan ve arka bahçelerde toprağa gömülü şekilde de yerleştirilebilir. Su depoları, taşıyıcı sistemden bağımsız olarak betonarme, paslanmaz çelik veya sıhhi şartlara uygun benzeri malzemeden yapılır."