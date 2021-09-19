Konya Büyükşehir Belediyesi mahalle yollarındaki çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, mahalle yolu yapım çalışmaları kapsamında Antalya Çevreyolu- Seydişehir Gölyüzü Mahallesi arasındaki 4 kilometrelik yolu tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Seydişehir'e bağlı Taraşçı ve Gökçehüyük mahallelerinde 1,8 kilometre sıcak asfalt çalışması yürütüldüğü, Ketenli Mahallesi'nde de 1 kilometre sıcak asfalt çalışması yapılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında ilçelerdeki yolların kalitesini artırmak için hem ilçe merkezlerinde hem de mahalle yollarında hummalı bir çalışma içinde olduklarını aktardı.

Altay, bu kapsamda Antalya Çevreyolundan Seydişehir Gölyüzü Mahallesi'ne giden yolda 4 kilometrelik sathi kaplama gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlçeye bağlı Taraşçı ve Gökçehüyük mahallelerinde 1,8 kilometre yolda sıcak asfalt çalışması yaptık. Ketenli Mahallesi'nde de 1 kilometre sıcak asfalt yapacağız. Bu yıl Konya genelinde Büyükşehir Belediyesi olarak 400 kilometre mahalle yolu yapacağız."