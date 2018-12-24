Son Dakika Haberleri: Konya Büyükşehir Belediyesi, Milli Şair Mehmet Akif'i Anacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, Milli Şair Mehmet Akif'i Anacak

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, vefatının 82'inci ölüm yıldönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Milli Şair Mehmet Akif'i Anacak, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediyesi, vefatının 82'inci ölüm yıldönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele ruhuna ömrünü adayan Milli Şair merhum Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 82. yılında panel, sergi ve tiyatro oyunu ile anacak. Anma programı kapsamında, 25 Aralık Salı günü saat 10.30'da Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde bir resim sergisi gerçekleştirilecek. Ayrıca Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın ile Eğitimci-Yazar Fahrettin Gün'ün konuşmacı olarak katılacağı bir panel düzenlenecek. Panelde konuşmacılar Mehmet Akif'in hayatı ve sürgün yılları, nesilleri aşan düşünce yapısı ve ülkemize yaptığı katkılar hakkındaki bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaşacaklar.

Asım Bir Varoluş Hikayesi oyununun özel gösterimi yapılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği ve büyük ilgi gören "Asım Bir Varoluş Hikayesi" oyunu da anma etkinlikleri kapsamında özel gösterimle sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 27 Aralık Perşembe günü Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki oyun için ücretsiz rezervasyon www.sehirtiyatrosu.konyakultur.com adresinden yapılabilecek. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:59 Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Konya, Güncel
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