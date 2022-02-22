Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Akşehir'e yeni otogar - Son Dakika
Üye Girişi

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Akşehir'e yeni otogar

22.02.2022 17:23
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Akşehir'e yeni otogar

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akşehir'e kazandırılan yeni otogar hizmet vermeye başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akşehir'e kazandırılan yeni otogar hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yatırım planlamalarını şehrin ilçeleriyle kalkınması amacıyla şekillendirdiklerini belirtti.

Şehir merkezinde hayata geçirdikleri yatırımları ilçelere de kazandırmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Akşehir'de yeni ve modern otogar binamızı açtık. Eski otogar binası fiziki yapısıyla özellikle ilçenin birinci derecede deprem bölgesi olmasından dolayı ciddi bir risk oluşturuyordu. 12 peronlu yeni otogarımızı açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Sadece Akşehir'de değil, tüm ilçelerimizde yatırımlarımızı bir bir hizmete alıyoruz. Yeni otogarın Akşehir'imize ve Konya'mıza hayırlı olmasını diliyorum."

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da ilçeye yapılan yatırımın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açıklamada, 10 bin metrekarelik alanda hizmet verecek Akşehir Otogarı'nın yatırım maliyetinin 7,5 milyon lirayı bulduğu bildirildi.

YORUMLAR
500
Konya Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı Konya Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı Kapsül Teknoloji Platformu'ndan 'Hayallerine Start Ver' Etkinliği Kapsül Teknoloji Platformu'ndan 'Hayallerine Start Ver' Etkinliği

Büyükşehir Belediyesi, Yatırım, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Akşehir'e yeni otogar - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Çılgın teklifi reddetti! Hagi forması için dünyaları verdiler ama kabul etmedi
16:52 Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
16:32 Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir
16:25 Kim askeri olarak daha güçlü? Rusya mı, Ukrayna mı?
16:13 Üç Kız Kardeş bu akşam başlıyor! Türkan, Dönüş ve Derya'nın hayatları nasıl değişecek?
16:09 Masada bu kez Aliyev var! Savaş gerilimi öncesi iki lider uzun masada buluştu, sıcak bir görüntü sergiledi
16:08 Ata binmek istedi! Sert tekme darbesiyle neye uğradığını şaşırdı
16:06 Mustafa Denizli siyah beyaz renklere geri dönüyor!
15:57 Putin "doğal gaz" sopası göstermişti! İngiltere dinlemedi! 5 Rus bankasına yaptırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 17:30:52. #1.13#
SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Akşehir'e yeni otogar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement