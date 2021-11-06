Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Beyşehirli çiftçilere makine desteği - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehirli çiftçilere taş toplama ve toprak üzeri toz kükürt atma makineleri desteğinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen taş toplama makinesi ile 1'i manuel, diğeri fanlı olmak üzere iki toz kükürt atma makinesi, ilçedeki çiftçilerin hizmetinde kullanılmak üzere Beyşehir Ziraat Odası Başkanlığı'na teslim edildi.

Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, teslimatın yapılmasının ardından oda önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe çiftçisini desteklemek amacıyla hibe edilen ekipmanlardan dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Beyşehir bölgesindeki tarım alanlarının yüzde 60-65 oranında taşlı arazi yapısına sahip olduğuna dikkati çeken ve odada daha önce kullandıkları taş toplama makinesinin ömrünü tamamladığını dile getiren Ağralı, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimizin daha kaliteli ve ekonomik üretim yapabilmeleri için taş toplama makinelerinin bizler için önemi çok büyük. Bu makine, yüzeysel taşları yaklaşık 20 santimetre alttan toplayarak faaliyet gösteriyor ve çiftçilerimizin artık olmazsa olmazlarından bir tanesi haline geldi. Taş toplama makinesi ile birlikte odamıza hibe edilen diğer 2 adet kükürt atma makinesi de, kullanımına başlanmasıyla birlikte hem maliyetleri önemli ölçüde düşürürken, toprağın işlenir akışını daha da güçlendirecek." dedi.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin de çiftçilerin yanında olmak adına bu makinelerin Beyşehir'deki çiftçilere önemli kazanım sağlayacağını ifade etti.