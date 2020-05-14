Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Derebucak'a çilek fidesi desteği - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Derebucak ilçesine gönderilen çilek fidelerinin üreticilere dağıtıldığı bildirildi.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, çilek fidesi dağıtım programında yaptığı konuşmada, son dönemde yaptığı hamle ile Konya'da çilek üretiminin önemli bir merkezi haline gelen Derebucak ilçesinde organik çilek yetiştiriciliğinin üreticiye verilen desteklerle daha da iyi noktalara geleceğini söyledi.

İlçedeki bu potansiyelin gelişmesine Konya Büyükşehir Belediyesi ve devletin ilgili kurumlarının da önemli destekler sağladığını vurgulayan Kısa, "Konya Büyükşehir Belediyemiz de ilçemizdeki çilek yetiştiriciliğine 'üretmek sizden, destek büyükşehirden' sloganıyla önemli katkılar sundu bugüne kadar, hala da sunmaya devam ediyor. Tarımın ve çiftçelerimizin destekçisi olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay ve Tarım ve Koordinasyon Daire Başkanı Mustafa Yazlık Bey'e şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Kısa, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye gönderilen 84 bin çilek fidesinin Derebucak merkez ve ilçeye bağlı Pınarbaşı, Göynem ve Gencek mahallelerinde üreticilere dağıtımının yapıldığını da vurgulayarak, "Derebucak'a tarımsal desteğin artarak devam ettiğini ve edeceğini hep birlikte görüyoruz. Çiftçilerimiz üretecek, inşallah Derebucak kazanacak." ifadelerini kullandı.