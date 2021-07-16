Konya Büyükşehir Belediyesi'nden "Fatih'in Günlüğü ve Benim Günlüğüm" projesi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçedeki ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği " Fatih'in Günlüğü ve Benim Günlüğüm" projesi kapsamında hayallerini günlüğüne yazan öğrencileri İstanbul gezisiyle ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul'u fetheden büyük komutan Fatih Sultan Mehmet'in izinden giden nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.

Altay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışma hakkında şunları kaydetti:

"Proje kapsamında isme özel günlükleri çocuklarımıza dağıtmıştık. Çocuklarımız üç ay içinde dağıttığımız Fatih Sultan Mehmet'in günlüğünü okuyup kendi günlüklerine hayallerini yazdılar. Bizde çocuklarımızın günlüklerini toplayarak, kurulan komisyon tarafından İstanbul gezisine katılacak tüm ilçelerden öğrencilerimizi belirledik. İstanbul gezisine katılmaya hak kazanan öğrencilerimiz, öğretmenleri ile toplam 135 kişi İstanbul'da doyasıya üç gün geçirerek. Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii ve Meydanı, Gülhane Parkı, Fatih Camii ve Türbesi, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Çamlıca Camii, Mısır Çarşısı ve İstanbul Boğazı'nı görme fırsatı yakaladılar. Projemize katılan bütün öğrencilerimize teşekkür ediyorum."