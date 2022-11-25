Konya'da hayvan bakımevindeki vahşet görüntüleri sonrası soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Konya'da hayvan bakımevindeki vahşet görüntüleri sonrası soruşturma başlatıldı

25.11.2022 08:54

Konya'da bir görevlinin elindeki kürekle köpeklere vurarak tek tek katlettiği görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Konya Büyükşehir Belediyesi, infial yaratan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtirken, "Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır" açıklamasında bulunuldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerle ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN HAYVAN BAKIMEVİNDEKİ GÖRÜNTÜLERE SORUŞTURMA

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN HAYVAN BAKIMEVİNDEKİ GÖRÜNTÜLERE SORUŞTURMA

"SORUMLULAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR"

Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır." denildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Nuran Cinar: ALLAH BELANIZI VERSİN. HAYVANLARIN CEHENNEMİ YAPPTINIZ BU DÜNYAYI. NASIL CAN VERECEKSİNİZ İBLİSLER Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da hayvan bakımevindeki vahşet görüntüleri sonrası soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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