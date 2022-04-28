Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yabancı uyruklu öğrencilere toplu ulaşım ücreti açıklaması - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yabancı uyruklu öğrencilere toplu ulaşım ücreti açıklaması

28.04.2022 23:00
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yabancı uyruklu öğrencilere toplu ulaşım ücreti açıklaması

Konya Büyükşehir Belediyesi, kentteki yabancı uyruklu öğrencilerin toplu ulaşımı ücretsiz kullanmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kentteki yabancı uyruklu öğrencilerin toplu ulaşımı ücretsiz kullanmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2004 yılında Türk cumhuriyetlerinden üniversite öğrenimi için Konya'ya gelen öğrencilere destek olmak, Konya üniversitelerinin tercih edilebilirliğini artırmak amacıyla bu öğrencilere toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma imkanı sağlandığı bildirildi.

Konya'nın, uluslararası tanınırlığının artması, üniversite için yurt dışından tercih edilen bir şehir olması ve ülkeler arası ilişkilere katkı sağlamak amacıyla bu uygulamanın tüm ülkeleri kapsar hale getirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversite eğitimi için Konya'yı tercih eden 103 ülkeden 4 bin 978 uluslararası öğrenci arasında bu imkandan 2 bin 800 öğrenci yararlanıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, 1 lira 55 kuruş olan öğrenci biletlerine 4 yıldır zam yapmayan, Türkiye'de öğrenci ulaşımını en ekonomik şekilde sağlayan büyükşehir belediyesidir. Genç dostu şehir Konya'da, tüm üniversite öğrencilerimizin ve her yaştan öğrencimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

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Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Konya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yabancı uyruklu öğrencilere toplu ulaşım ücreti açıklaması - Son Dakika


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