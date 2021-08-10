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Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yangın bölgelerine destek - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yangın bölgelerine destek

10.08.2021 12:01
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yangın bölgelerine destek, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Manavgat ve Muğla yangınlarıyla mücadeleye 75 araç ve 178 personelle destek verildiğini bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Manavgat ve Muğla yangınlarıyla mücadeleye 75 araç ve 178 personelle destek verildiğini bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısında konuşan Altay, Konya olarak yangın bölgelerinde çok önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yangın nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi noktasında da sahada aktif desteklerinin devam edeceğine işaret eden Altay, "Haberi duyar duymaz ilk günden itibaren, hemen 5 itfaiye aracımız ve 13 itfaiyecimiz yola çıktı. Aynı gün 20 itfaiye aracı, 45 personele ulaşmıştık ve 28 Temmuz'dan bugüne kadar Konya Büyükşehir olarak 47 araç, 122 personelle çalışmalarımızı yürüttük." diye konuştu.

"Canbulan ve veterinerlerimiz de yaralanan hayvanlara hizmet veriyor"

Yangından zarar gören hayvanların tedavisi konusunda da hassasiyet gösterdikleri vurgulayan Altay, şöyle konuştu:

"İlçe belediyelerimizden gelen 28 araç, 66 personelle birlikte toplamda 75 aracımız ve 178 arkadaşımız yangınların bir an önce söndürülmesi için ciddi bir çaba sarf etti. Bir taraftan da Canbulan ve veteriner ekiplerimiz bölgedeki yangında zarar gören hayvanların iyileştirilmesiyle ilgili veterinerlik hizmetlerinde bulundu. Özellikle Manavgat'ta çok sayıda Konyalı kardeşimiz var, onları ziyaret ettim. Yine Dışişleri Bakanımızın koordinasyonunda yapılan Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldık. Gönül ister ki; bu acıları hiç yaşamayalım ama hem acıların etkilerinin ortadan kaldırılmasında, hem ilk anda müdahalesinde, hem de sonrasında sürece destek veriyoruz. Nerede bir acı, sıkıtı varsa Konya orada."

Konya için en önemli sorunlardan birinin de su ve suyun tasarruflu kullanılması olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, şöyle devam etti:

"İçme suyuyla ilgili bir sorun yaşamamak için ekiplerimiz çok yoğun çaba sarf ediyor. Merkezde KOP kapsamında Bağbaşı Barajı'ndan gelen suyu riske etmemek adına şu an itibariyle oradan yüzde 50-55 oranında su alıyoruz. Yüzde 15-20 Altınapa Barajı'ndan, yüzde 30 da kuyulardan takviye ediyoruz. Aslında Ekim sonuna kadar yetecek rezervimiz olmasına rağmen Ekim ayının yağışlı geçmeyeceği ihtimalini düşünerek biraz tasarruflu kullanıyoruz. İlçelerde de kaynaktan beslendiğimiz noktalarda ve yer altı sularında ciddi problem yaşıyoruz. Şu an birçok bölgede kuyu çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyoruz ama bir taraftan da eldeki mevcut suyu tasarruflu kullanmalıyız. Ne kadar bol suya sahip olsak da 'Irmaktan abdest alırken bile tasarruf et' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Onun için hele bu dönemde suyun tasarruflu kullanılması, su bilincinin artırılmasıyla ilgili çalışmalar yapmalıyız. Şunu bir kez daha ifade etmekte fayda var: Çeşmelerden akan suyu içmekle ilgili bir sıkıntı yok. Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz."

Manavgat, Yangın, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yangın bölgelerine destek - Son Dakika


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