Konya'daki köpek katliamına Emine Erdoğan'dan tepki: Şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum - Son Dakika
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Konya'daki köpek katliamına Emine Erdoğan'dan tepki: Şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum

25.11.2022 19:09

Konya'da belediyeye ait barınakta görevlinin elindeki kürekle vurarak köpeği öldürdüğü vahşete dair paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Konya'daki hepimizi derinden üzen hadiseyi şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Türkiye, Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çekilen görüntüleri konuşuyor. Bir görevlinin elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddiası sosyal medyada infial yarattı. Barınaktaki hayvanların telef edilmesine bir tepki de Emine Erdoğan'dan geldi.

"CEZASIZ KALMAYACAĞINA İNANIYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "İnsanı insan yapan vicdanı ve merhametidir. Aynı dünyayı paylaştığımız canlıları korumakla mükellefiz. Şiddetin ne dinimizde yeri vardır ne de fıtratımızda. Konya'daki hepimizi derinden üzen hadiseyi şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konya'daki köpek katliamına Emine Erdoğan'dan tepki: Cezasız kalmayacağına inanıyorum

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'daki köpek katliamına Emine Erdoğan'dan tepki: Cezasız kalmayacağına inanıyorum
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