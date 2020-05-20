Konya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'na hazır - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı'nda nöbetçi ekipleriyle çalışarak vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesini sağlayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın kentte sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için 31 ilçedeki bin 614 mezarlıkta temizlik çalışmalarının yapıldığı vurgulanan açıklamada, güvenlik tedbirlerini artıran Büyükşehir Belediyesinin, şehir merkezindeki büyük mezarlıklarda ziyarete gelenlerin ateşlerini ölçerek maske verdiği ve sosyal mesafeye uyulması konusuna dikkati çektiği belirtildi.

Açıklamada, "Bayram öncesi şehir merkezindeki ana caddelerde kapsamlı temizlik çalışmaları yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, 31 ilçede haşere ile mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor. Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi bayram süresince hizmet vermeye devam ederken, ekipler başıboş hayvanların beslenmesi konusunda ilçe belediyeleri ve hayvanseverlerle çalışmalarını sürdürecek." ifadesi kullanıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün de şehir genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet vereceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlar, su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185'i arayabilecekler. Ayrıca bayram süresince normal mesaisine devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 31 ilçedeki 104 merkezde çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri tabii afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirebilecekler. Bunun yanında Büyükşehir Zabıta, Ramazan Bayramı'nda da 24 saat esasına göre çalışmaya devam edecek. Ekipler, 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarının karışlanması konusunda da desteğini sürdürecek. Zabıta ile ilgili şikayetler ve talepler için 350 31 74 numaralı telefonlar aranabilecek. Bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek Acil Müdahale Ekibi ile de hizmet verilecek. Vatandaşlar, bayram süresince belediye birimleriyle ilgili şikayetlerini 221 14 00 veya Alo 153 numaralı telefona bildirebilecek."