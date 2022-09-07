"113 numaralı otobüs hattının güzergahı, Şehir Hastanesi, Adliye, Karatay Kaymakamlığı, Antalya Çevre Yolu, Kozağaç Parkı olacak. 12, 13, 75, 84, 94, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 76, 79, 87, 91, 92, 93, 106, 124, 125 numaralı otobüs hatlarını kullanıp Şehir Hastanesi ve Adliye çevresine gitmek isteyen vatandaşlar Antalya Çevre Yolu üzerinden 113 numaralı hattı kullanarak daha kısa sürede ulaşım sağlayabilecek. Yeni otobüs hattını kullanmak isteyenler sefer saatlerini www.atus.konya.bel.tr adresi ve mobil uygulamadan takip edebilecek."

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da yeni otobüs seferi hizmete sunuldu - Son Dakika

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