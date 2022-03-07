Konya Büyükşehir Belediyesi "Şehir Konferansları"nı ilçelere taşıdı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Şehir Konferansları, ilçelerde de devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Serdar Tuncer'in Sarayönü ve Kulu'da konferans verdiği belirtildi.

Şehir Konferansları'nın mart ayı boyunca 20 ilçede devam edeceği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"13 Mart Pazar günü Ilgın ve Akşehir'de Hayati İnanç'la devam edecek Şehir Konferansları kapsamında, Bekir Develi 15 Mart'ta Karapınar ve Ereğli'de, Sıtkı Aslanhan 16-17 Mart'ta Güneysınır, Çumra, Altınekin ve Cihanbeyli'de, Alişan Kapaklıkaya 19-20 Mart'ta Hadim, Bozkır, Kadınhanı ve Derbent'te, Talha Bora Öge 25 Mart'ta Seydişehir ve Beyşehir'de, Mustafa Karataş 26- 27 Mart'ta Çeltik, Doğanhisar, Yunak ve Hüyük'te sevenleriyle buluşacak."