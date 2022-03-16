Konya Büyükşehir Belediyesi şehir konferanslarına devam ediyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde de başlattığı "Şehir Konferansları" sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, konferanslar kapsamında yazar Hayati İnanç, Akşehir'de ve Ilgın'da, yazar ve televizyon programcısı Bekir Develi'nin ise Ereğli ve Karapınar'da sevenleriyle buluştuğu belirtildi.

"Can Veren Pervaneler" ve "Hayata Şiirden Bakmak" konulu konferansların iki ilçede de yoğun ilgi gördüğü, İnanç'ın, sohbetiyle ve Divan Edebiyatı'ndan okuduğu şiirlerle vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattığı bildirildi.

Develi'nin de "Bizim Hikayemiz" konulu konferansta gençlere hayata dair önemli tavsiyelerde bulunduğu aktarıldı.

Programların devam edeceği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda Sıtkı Aslanhan 16-17 Mart'ta Güneysınır, Çumra, Altınekin ve Cihanbeyli'de, Alişan Kapaklıkaya 19-20 Mart'ta Hadim, Bozkır, Kadınhanı ve Derbent'te, Talha Bora Öge 25 Mart'ta Seydişehir ve Beyşehir'de, Mustafa Karataş 26- 27 Mart'ta Çeltik, Doğanhisar, Yunak ve Hüyük'te sevenleriyle buluşacak." ifadelerine yer verildi.