Konya Büyükşehir Belediyesi Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri'ni Düzenliyor - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesi Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri'ni Düzenliyor

09.08.2023 14:04

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri, 11, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde Konyalılarla buluşacak. Etkinlik kapsamında çeşitli etkinlikler, konserler, sergiler ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca Bedesten esnafı özel indirimler yapacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" 11, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde Tarihi Bedesten'de ve Türbeönü Çarşılarında Konyalılarla buluşacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirde ekonomik hareketliliği canlandırmak ve unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yeniden hatırlatmak amacıyla hazırlanan Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri'ne tüm Konyalıları ve şehri ziyarete gelen misafirleri davet etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri'nin ikincisi düzenleniyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bedesten Çarşısı'nın Romalılardan Selçuklulara, Osmanlı'dan günümüze kadar kadim bir geleneğe sahip olduğunu anımsattı.

Tarihi Bedesten'in günümüzde de Konya'da ticaretin kalbi olmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, "Şehrimizde ekonomik hareketliliği canlandırmak ve unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yeniden hatırlatmak amacıyla hazırladığımız Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri'nin bu yıl ikincisini hemşehrilerimizle buluşturacağız. 3 gün boyunca hem Bedesten'de hem de Türbeönü Çarşılarımızda çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Esnafımız da bu günlere özel indirimler yapacak. Ben tüm Konyalı hemşehrilerimi ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizi 11-13 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri'ne davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİLERİ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER BEKLİYOR

11, 12 ve 13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri kapsamında; kortej yürüyüşü, temsili kıyafetlerle tarihi canlandırmalar, Mehteran Topluluğu konserleri, geleneksel el sanatları, sokak sanatçılarının icra edeceği konserler, antika mezatlar, çocuk etkinlikleri, sergiler gibi birçok etkinlik olacak.

BEDESTEN ESNAFINDAN ÖZEL İNDİRİMLER

180 bin metrekareye yakın kapalı alanda kurulu, 2 bin 687 dükkân ve 7 caddeden oluşan tarihi Konya Bedesteni ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Türbeönü Çarşıları esnafının özel indirimlerle dahil olacağı Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri 10.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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Konya, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Turizm Konya Büyükşehir Belediyesi Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri'ni Düzenliyor - Son Dakika


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