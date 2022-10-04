Konya Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanındaki çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanındaki çalışmalarını sürdürüyor

04.10.2022 16:05
Konya Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanındaki çalışmalarını sürdürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda kaliteyi ve güvenliği artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda kaliteyi ve güvenliği artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, model uygulamalara imza atan Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, sürdürülebilir ulaşım kapsamında duraklarda düzenleme yaptığı bildirildi.

Bu kapsamda ilki Kültürpark otobüs duraklarında hayata geçirilen turnike sistemiyle hem otobüslerin durakta bekleme süresinin hem de karbon emisyonunun azaltıldığı aktarıldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Konya Büyükşehir Belediyesi, günlük 63 hat, 1593 sefer ve 12 bin yolcu hareketliliğiyle Kültürpark aktarma merkezinden sonraki en büyük aktarma merkezi olan Alaaddin duraklarında da turnike sistemini hayata geçirdi. Biniş ve iniş esnasında oluşan karışıklıklar bu sistem sayesinde ortadan kalkarken yerini güvenli ve sistematik bir ortam aldı. Büyükşehir Belediyesi trafikteki diğer sürücülere ve yayalara daha güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla Alaaddin otobüs duraklarındaki 3. peronu da iptal etti. Durakta oluşturulan turnike sistemi ve 3. peronun iptal edilmesiyle cadde boyunca oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçilirken otobüslerin durakta günlük bekleme süresi de 498 dakika daha azaldı. Bu sayede otobüslerin yakıt sarfiyatı azaltılırken, bekleme süresindeki oluşan karbon salınımı da 53 bin 351 gram daha düşerek çevrenin korunmasına da katkı sağlandı."

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

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