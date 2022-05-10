Konya Büyükşehir Belediyesi ve SOBE Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi ve SOBE Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve SOBE Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Son Güncelleme: 09.06.2022 17:12

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak arasında imzalanan protokol çerçevesinde Meram bölgesinde bir yerin SOBE tarafından kullanılması sağlanmış olacak.

KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HİZMETLER YÜRÜTÜYORUZ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, "SOBE sadece Konya'nın değil ülkenin ilgi ile takip ettiği bir marka haline dönüştü. Otizmli çocuklarla ilgili Türkiye'de bir iş yapacak, eyleme geçecek kim varsa önce gelip Konya'mızda SOBE'yi ziyaret ediyor. SOBE'nin geldiği nokta takdire şayan. Başta vakıf başkanımız olmak üzere; tüm mütevelli heyet üyelerine ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle imzaladığımız protokolle Büyükşehir Belediyesi ve SOBE birlikte çalışmaya başlamış olacaklar. Bu protokolün ilk sonucu olarak da Meram Bölgesi'nde bir yerin SOBE tarafından kullanılması sağlanmış olacak. SOBE'ye gelmek için sırada bekleyen çocuklarımızın da bir an önce eğitime kavuşmalarını sağlamış olacağız. Çünkü otizmde en önemli konu erken yaşta uzun süreli bir eğitim almaları. Bu vesileyle SOBE Vakfımıza başarılar diliyorum. Özellikle otizmli çocuklarımıza ve ailelerine böyle bir hizmette bulunmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyorum. Sadece otizmli gruplar değil tüm engelli gruplarımızın eksiklerini gidermek için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hizmetler yürütüyoruz." dedi.

BÜYÜKŞEHİR'E DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak ise SOBE'nin Türkiye'nin en kapsamlı otizm merkezi olduğunu hatırlatarak, "Kuruluşu Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay tarafından yapılan bir merkez. Şu an 220 civarında öğrenci sayısına ulaşmış olduk. Bunun yanında 350'yi aşkın ön kayıt yaptırmış, eğitim almayı bekleyen çocuğumuz bulunmakta. Yeni binaların yapılmasıyla ilgili yeni projelerimiz var. Bizi bekleyen çocuklara ulaşmak adına hazır yapılmış bir binada Meram'a şube açma ihtiyacı duyduk. Bu şubenin açılmasıyla ilgili olarak da Büyükşehir Belediye Başkanımızla protokol imzalıyoruz. Şimdiden vereceğiniz destekler için ve bundan sonraki çalışmalarımız için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak ile işbirliği protokolünü imzaladı.

Kaynak: Bültenler

Uğur İbrahim Altay, Mustafa Ak, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediyesi ve SOBE Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Belediyesi ve SOBE Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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