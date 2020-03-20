Konya Büyükşehir Belediyesi, YouTube kanalında öğrenciler için eğitici film yayınlıyor - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesi, YouTube kanalında öğrenciler için eğitici film yayınlıyor

6 saat önce

KONYA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri nedeniyle okulların tatil edilmesi sonrası, YouTube kanalından öğrenciler için eğitici film yayınlamaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, YouTube kanalında öğrenciler için eğitici film yayınlıyor, System.String[]

KONYA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri nedeniyle okulların tatil edilmesi sonrası, YouTube kanalından öğrenciler için eğitici film yayınlamaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından, öğrencilerin bu süreci evde geçirirken de eğitimle ve bilimle iç içe olması amacıyla bir çalışma başlattı. Bu kapsamda belediyenin YouTube kanalından 'Bilim Bakalım' temalı eğitici videolar yayınlandı.  Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, içinde bulunduğumuz günlerin virüsün yayılmaması için çok önemli olduğunu belirterek, resmi kurumların açıklamaları haricinde söylenenleri dikkate almadan, panik yapmadan tedbir alarak bu sürecin atlatılacağını söyledi. Öğrencilerin evde bulundukları dönemde onlar için önemli bir çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, öğrencilere Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim Merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde çekilen ve bilimin her dalından bilgiler anlatan kısa filmleri izleyerek hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini tavsiye etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 50 bölümden oluşan "Bilim Bakalım" isimli filmler, her bölümünde farklı bir konuya değinerek izleyenlere; Konya Bilim Merkezi'nde bulunan atölyelerin yanı sıra bilim tarihinde iz bırakan Müslüman bilim insanların hayatları, buluşları ve bilim dünyasında merak edilenleri anlatıyor. 7'den 70'e her kesime hitap eden "Bilim Bakalım" filmlerini izlemek isteyenler Konya Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalını ziyaret ederek filmlere ulaşabiliyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:31 Kaynak: DHA

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