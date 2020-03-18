Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden koronavirüs denetimleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden koronavirüs denetimleri

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla kapatılan eğlence mekanlarını denetlediği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden koronavirüs denetimleri, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla kapatılan eğlence mekanlarını denetlediği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin, Selçuklu, Meram ve Karatay zabıta ekiplerinin de katılımıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan eğlence mekanlarında denetimler gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, salgın hakkında alınan tedbirlerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığının Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılmasına yönelik verdiği kararın ardından, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri ile Selçuklu, Meram ve Karatay zabıta ekipleri, şehir merkezindeki eğlence mekanlarında denetimler gerçekleştirdi. Büyükşehir Zabıta, ayrıca Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile Kovid-19 nedeniyle gıda, kolonya ve dezenfektan gibi ürünlerin fiyatlarındaki denetimlerini de sürdürüyor. Ekipler, yapılan denetimlerde, ürünlerdeki fiyat etiketlerini, son kullanma tarihlerini ve fiyatlardaki değişiklikleri kontrol ediyor."

Selçuklu, Zabıta, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:52 Kaynak: AA

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