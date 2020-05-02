Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, kan stoklarının düştüğünü belirtmesi ve herkesi kan bağışı yapmaya davet etmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin Kızılay'a kan bağışı yaptığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Altay, Türkiye'de kan stoklarının kritik seviyenin altına düştüğünü belirtti.

Sosyal medya hesaplarından konunun önemine dikkati çeken Altay, "Salgın ve ramazan ayı nedeniyle Kızılay'ımızın bağışları düştü, stokları eridi. Hastalarımızın sizin desteğine ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Açıklamada konuya ilişkin, "Altay'ın çağrısı sonrası Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Yavuz Kızılaslan ve zabıta ekipleri, Kızılay'ın Zafer Meydanı'ndaki bağış noktasına giderek kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunmak isteyenler, 10.00-18.00 ve 21.00-23.00 saatleri arasında Zafer Tramvay Durağı Karşısında, 21.00-23.00 saatleri arasında Hacıveyiszade Camii önü ile Selçuklu Merkez Camii önünde ve 4 Mayıs'tan itibaren de İplikçi Cami'nin bulunduğu alandaki Kızılay Kan Alma noktalarına giderek bağışta bulunabilir. Ayrıca Ereğli'de de 4-8 Mayıs tarihleri arasında 21.00-23.00 saatleri arasında Millet Kıraathanesi Ulu Camii Yanı, Eski Kervansaray'da kan bağışında bulunulabilecek." bilgisine de yer verildi.