Konya Büyükşehir Belediyesinden 2021'de tarıma 33 milyon lira destek - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde tarımın kalkınması ve kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin artması amacıyla 2021 yılında 33 milyon liralık tarımsal destek ve sulama yatırımı gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılından bu yana toplamda 52 milyon liralık tarımsal destek, 65 milyon liralık küçük ölçekli tarımsal sulama yatırımı yaptıklarını ifade etti.

İklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak yeni ürün desenlerinin desteklenmesi gerektiğini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Bu süreçte az su tüketen veya susuz tarım modeliyle yetişebilecek ürünler önceliğimiz oldu. Büyükşehir olarak meyve fidanından tohum desteğine, fideden, sera naylonuna, tıbbi aromatik bitkilerden tarımsal makine ve ekipman desteğine kadar birçok alanda üreticilerimizin girdi maliyetlerini azaltmak için gayret gösteriyoruz. Özellikle iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak susuz tarım modeline ağırlık veriyoruz. Desteklemelerimizin bir kısmını genel destekleme kapsamında 31 ilçemizdeki Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tüm çiftçilerimize yönelik yaparken bir kısmını da ilçe bazlı o bölgeye katma değer katacak yeni ürün desenleri üzerinden gerçekleştiriyoruz."

2021 yılında 33 milyon lira tarımsal destek ve tarımsal sulama yatırımı yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılı içerisinde 3 bin 383 çiftçiye fide, fidan ve tohum desteği kapsamında; asma, ceviz, böğürtlen, kayısı, ahududu, lavanta, aronya, yaban mersini, adaçayı kekik, Macar Fiği, korunga, yonca ve fasülye tohum desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ortak kullanımı için tarımsal makine ve ekipman desteklemeleri kapsamında 2,5 ton/saat kapasiteli selektör, üzüm sıkma, katı gübre dağıtma, sarımak-soğan dikim, sarımsak-patates hasat, kükürt atma, kükürt serpme, taş toplama makine desteklemesi yaptı. 2021 yılında 31 ilçedeki çiftçilere ve okullardaki öğrencilere tarımsal eğitimler veren Konya Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerine de destek veriyor. Şu anda aktif 8 kadın kooperatifiyle işbirliğini sürdüren Büyükşehir, tarımsal üretimi markalaşma ve pazarlama konularında ortak çalışma yürütüyor."