Konya Büyükşehir Belediyesinden 8. sınıf öğrencilerine online deneme sınavı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, Atabey Gençlik Projesi kapsamında hizmet veren Bilgehanelerde eğitim gören ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle evlerinde olan 8. sınıf öğrencilerine yönelik online deneme sınavı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, online deneme sınavlarıyla öğrencilerin, hem Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile örtüşen 90 sorudan oluşan soruları çözme fırsatı bulduğu hem de sınav tecrübesi kazanarak, eksiklerini gidermiş olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her zaman olduğu gibi bu süreçte de öğrencilerin yanında olduklarını vurguladı.

Öğrencilere girecekleri sınavda başarılar dileyen Altay, şunları kaydetti:

"Bu süreçte öğrencilerimizin derslerinden geri kalmaması için Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim faaliyetlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Biz de Bilgehanelerimize kayıtlı, bu sene sınava girecek 8. sınıf öğrencilerimizin kendilerini denemesi adına online deneme sınavları gerçekleştiriyoruz. LGS'ye girecek öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum."

Açıklamada sınavlarla ilgili "Online deneme sınavının ardından öğrenciler, kendi sonucunun ders ders, konu konu grafiklerle çözümünü izleyerek hızlıca öğrenme fırsatı yakalıyor. Her hafta yapılacak, toplamda 10 denemeden oluşan online deneme sınavına girmek isteyen 8. sınıf Bilgehane öğrencileri, www.konya.bel.tr adresi üzerinden katılım sağlayabiliyor." bilgisine de yer verildi.