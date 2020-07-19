Konya Büyükşehir Belediyesinden aile yapısına destek - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet sürdüren Aile ve Kadın Destek Merkezi (AKDEM), toplumu ve toplumun temel yapı taşı olan aileyi güçlendirerek ayakta tutmak için ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmetleri veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, AKDEM'e başvuranlara, özel bilgilerinin mahremiyeti korunarak yaşadıkları sorunların çözümü noktasında uzman danışmanlar tarafından her türlü desteğin verildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, aile yapısının bozulmasının toplumsal yapının da bozulmasına yol açacağını vurguladı.

İletişim teknolojisinin hızlı gelişimi karşısında aile içi iletişimin zayıfladığına dikkati çeken Altay, "Dünyanın her yeri ile anında iletişim kurabiliyoruz ama aile içi iletişimimizde maalesef eksik kalabiliyoruz. İşte bu noktada AKDEM gibi kuruluşlarımız devreye girerek aile içinde ortaya çıkan sorunlara danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, konuyla ilgili şunlar kaydedildi:

"Konya Büyükşehir Belediyesi AKDEM, Millet Caddesi Büyükşehir Belediyesi Konevi Ek Hizmet Binası'ndaki yeni yerinde 444 55 42 (2720) numaralı telefonla randevu alan tüm Konyalılara, Aile danışmanlığı, Çift veya Aile Terapisi, Bireysel Psikolojik Danışmanlık, Ergen-Çocuk Danışmanlığı, Okul-Kariyer Danışmanlığı, Gebelik ve Doğuma Hazırlık Eğitimi konularında ücretsiz hizmet veriyor."