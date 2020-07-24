Konya Büyükşehir Belediyesinden "Ayasofya ve Fetih" konulu makale yarışması - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya merkez ve ilçelerdeki liselerde eğitim gören öğrenciler arasında "Ayasofya ve Fetih" konulu ödüllü makale yarışması düzenliyor.

Belediyeden yapılana yazılı açıklamada yarışmanın, 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, tarihi, kültürel ve dini değerlerini tanımak ve bilgilendirmek amacıyla düzenleneceği belirtildi.

Yarışmaya Konya merkez ve 28 ilçedeki liselerde okuyan tüm öğrencilerin katılabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, 10 Ağustos Pazartesi 23.59'a kadar başvurularını yapabilecek. Jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda yarışmada birinci seçilen makale sahibine 6 bin lira, ikinciye 4 bin lira ve üçüncüye 2 bin lira para ödülü verilecek. Katılımcılar ayrıntılı genel katılım koşullarına 'zincirlerkiriliyor.konya.bel.tr' adresinden ulaşabiliyor."