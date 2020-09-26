Konya Büyükşehir Belediyesinden bisiklet tramvayı duyurusu - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, bakım çalışması nedeniyle bisiklet tramvayının Alaaddin-Otogar istasyonları arası çalışacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, 28 Eylül'den itibaren Selçuk Üniversitesi Tramvay Hattı son durak bölgesinde bakım çalışması yapılacağı belirtildi.
Yürütülecek çalışma nedeniyle bisiklet tramvayının Alaaddin-Otogar istasyonları arası çalışacağı kaydedilen açıklamada, diğer tramvayların normal şekilde Alaaddin-Kampüs arası çalışmaya devam edeceği bildirildi.
Çalışmanın 20 gün süreceği, sonrasında bisiklet tramvayının Alaaddin-Kampüs arası seferlerini yapmaya devam edeceği aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 18:43 - Kaynak: AA
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