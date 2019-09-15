Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelindeki şehit ve gazi çocukları ile öksüz, yetim, engelli, anne-babası resmen ayrı, 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) binde birlik dilimde olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim desteği başvurularını bu yıl 16 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında alacak.



Konya Büyükşehir Belediyesi, ilkokuldan lise son sınıfa kadar, şehit ve gazi çocukları ile öksüz, yetim, engelli, anne-babası resmen ayrı, 8. sınıf LGS'de binde birlik dilimde olan öğrencilere eğitim desteği için başvuruları başlatıyor.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her zaman eğitim camiasının ve öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, 31 ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sürdürdükleri eğitim desteğinin bu yıl da devam edeceğini söyledi. Başkan Altay, "Eğitim yardımlarımızdan Konya il sınırları içinde ikamet eden şehit ve gazi çocukları ile öksüz, yetim, kendisi yüzde 40 ve üzeri engelli, anne-babası resmen ayrı, 8. sınıf LGS'de binde birlik dilimde olan dezavantajlı grup öğrencileri yararlanıyor. Bundan sonra da eğitime yönelik çalışmalarımız ve desteklerimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.



Başvurular 16 Eylül - 11 Ekim arasında yapılacak



Konya Büyükşehir Belediyesinden eğitim desteği alacak öğrencilerden başvuru için öğrenci belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, öğrenci ve veli nüfus cüzdanı fotokopisi; gazi çocuklarından gazi kimlik fotokopisi, 8. sınıf LGS binde birlik dilim için sınav sonuç belgesi, engelli öğrenciler için yüzde 40 ve üzeri onaylı hastane heyet raporu belgeleri talep ediliyor. Başvurularını internet üzerinden yapacak öğrenciler, istenilen belgeleri kayıt esnasında sisteme yükleyecek. Önceki dönemlerde eğitim desteği alan öğrencilerin bu dönem de alabilmeleri için 11 Ekim'e kadar 'www.konya.bel.tr' adresinden bilgilerini mutlaka güncellemeleri gerekiyor. Bilgilerini güncelleyen öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecek. Konuyla ilgili detaylı bilgiye 'www.konya.bel.tr' adresinden ulaşılabiliyor. - KONYA