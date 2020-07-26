Konya Büyükşehir Belediyesinden esnafa hijyen eğitimi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirleri sürdürürken yeni normalleşme süreciyle berber, kuaför ve gıda sektöründe hizmet veren esnafa hijyen eğitimleri düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KONESOB) ve Selçuklu Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli hizmet verilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimlere, Konya Bakkallar Bayiler ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası, Konya Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Konya Fırıncılar Pideciler Simitçiler Kadayıfçılar ve Yufkacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Konya Kahveciler, Çay Ocakları ve Büfeciler Esnaf Odası, Konya Kasaplar Esnaf Odası, Konya Lokantacılar Esnaf Odası, Konya Pastacılar Esnaf Odasına bağlı esnaflar ve çalışanları olmak üzere bin 813 kişinin katıldığı belirtildi.

Günde 8 saat süren eğitimler sonunda kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika verildiği ifade edilen açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşme sürecinde iş yeri açılan esnaflara dezenfeksiyon hizmeti ile birlikte dezenfektan ve maske desteğinde de bulunmuştu." hatırlatması yapıldı.