Konya Büyükşehir Belediyesinden evde kalanlara etkinlik imkanı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar için YouTube kanalından başta çocuklar olmak üzere her yaşa hitap eden içerikler yayınlıyor.



Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, evde kalan vatandaşlar için YouTube kanalında, sanat, spor, bilim, edebiyat, söyleşi, yemek tariflerinin yanı sıra birçok farklı içeriğin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal hayatı YouTube kanalı üzerinden Konyalıların evlerine getirdiklerini vurguladı.

Kovid-19'un Türkiye'de görülmeye başlandığı günden itibaren hem sahada hem de evlerinde kalan vatandaşlar için çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

"Evlerinde kalan hemşehrilerimiz için de YouTube kanalımızdan farklı içeriklerin yer aldığı video gösterimlerini hayata geçiriyoruz. Kanalda hem çocuklarımız için eğitici programlar hem de yetişkinlerimiz için sanatsal etkinlikler bulunuyor. İnşallah hep birlikte kararlılıkla bu süreci atlatacağız."

Açıklamada, çocuklar için düzenlenen masal bölümüyle ilgili "Altay'ın çocuklarla canlı yayında buluştuğu YouTube kanalında son olarak çocuklara masalların anlatıldığı Masal Diyarı yayınlanmaya başladı. Her gün saat 21.30'da Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalında birbirinden güzel masalların anlatıldığı Masal Diyarı, ilk günden itibaren çocuklardan ve ailelerden ilgi görüyor." bilgisine de yer verildi.