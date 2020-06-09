Konya Büyükşehir Belediyesinden İstanbul Yolu Zafer Sanayii girişine yaya üst geçidi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, araçlar için kesintisiz trafik akışının ve yayalar için can güvenliğinin sağlanması amacıyla İstanbul Yolu ile Zafer Sanayii'nin kesiştiği noktaya yaya üst geçidi yapımına başlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yürüyen merdivenli, asansörlü, güverte ve basamaklarında buzlanma ve don çözme sistemine sahip olacak yaya üst geçidinin, 4 milyon 300 bin liraya mal olacağı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, trafik akışının hızlanması için şehir genelinde düzenlemeler yaptıklarını vurguladı.

İhtiyaç olan bölgelere de yayaların güvenliğini sağlamak için yaya üst geçitleri yapmaya devam ettiklerini aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Şehirdeki trafik akışının en fazla olduğu caddelerden olan İstanbul Yolu Zafer Sanayii kesişiminde araç yoğunluğunun fazlalığı, seyir süresi ve rölantide çalışan araçların çevreye verdiği zarar hesaplanıp hemzemin geçidi kullanan vatandaşların can güvenliği düşünülerek yaya üst geçidi yapımına başladık. Üst geçidin tamamlanmasının ardından trafik ışıkları kaldırılarak kesintisiz trafik akışı sağlanacak."