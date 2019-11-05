Konya Büyükşehir Belediyesinden kaçak kömür denetimi

Konya Büyükşehir Belediyesi, kış ayları öncesi hava kirliliğini önleme çalışmaları kapsamında kaçak ve kalitesiz yakıta karşı 24 saat aralıksız denetim yapıyor.



Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların daha kaliteli hava soluması, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla çevresel birçok eylem planını uygulamaya devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi, kaçak ve kalitesiz kömür satışı yaparak kayıt dışı gelir elde edilmesini önlemek amacıyla da tedbirlerini artırdı. Hava kirliliğini önleme faaliyetleri kapsamında Konya İl Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilen kömür spekt değerlere uygunluğunun denetimleri sürerken, kömür bayilerinin ve üreticilerin izin belgeleri kontrol edilerek uygun katı yakıt kullanımı ve denetimi çalışmaları 6 ekiple 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor. 2019 yılı içerisinde yapılan denetimlerde alınan numunelerin TÜRKAK tarafından akredite, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterliliği olan laboratuvarlarda analizleri yapılırken, Mahalli Çevre Kurulu kararlarında belirtilen spekt değerlere uymayan 7 adet numune hakkında işlem uygulandı. Ayrıca satış izin belgesi bulunmayan 34 bin 150 kilo kömüre el konularak işlem yapıldı.



Vatandaşlar, kaçak, kalitesiz ve düşük vasıflı yakıt ve hava kirliliğiyle ilgili ihbarlarını Büyükşehir Belediyesi 153 Açık Kapı birimine ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bildirebiliyor. - KONYA