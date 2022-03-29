Konya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Konya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

29.03.2022 13:59
Konya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocular, Azerbaycan'ın Gence şehrinde gerçekleştirilen Uluslararası Ümitler Judo Şampiyonası'nda 3 madalya aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocular, Azerbaycan'ın Gence şehrinde gerçekleştirilen Uluslararası Ümitler Judo Şampiyonası'nda 3 madalya aldı.

Şeyma Yıldırım 52 kiloda, 63 kiloda Sinem Oruç şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olurken 57 kiloda yarışan Elif Ağar ise üçüncülükle bronz madalyaya uzandı.

Organizasyonu zirvede tamamlayan milli takım, iki gün süren şampiyona sonunda, 9 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalyayla toplam 16 madalyayla genel klasmanda zirvede yer almayı başardı.

A Awards'dan Konya'ya 2 ödül

Bu yıl onuncusu düzenlenen Açık Hava Reklamcıları Vakfı A Awards Ödül Töreni'nde Konya Büyükşehir Belediyesi, salgın döneminde gerçekleştirdiği "Durakta Başkan Var" isimli farkındalık çalışmasıyla "En İyi Yerel Kampanya" ve "Kentsel Tasarım Özel Ödülü" aldı.

Salgın sürecinde hem dezenfeksiyon çalışmalarını hem de toplumsal duyarlılık çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de yerel yönetimlerde ilk kez maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen konularına dikkati çekmek için "Durakta Başkan Var!" projesini hayata geçirdi.

Başkan Altay STK temsilcileriyle görüştü

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya STK Platformu tarafından düzenlenen "Bir Konu Bir Konuk" temalı Yerel Yönetimler Sivil Toplum İstişare Programının konuğu oldu.

Altay, Beytü'l Hikmet Uluslararası Hafızlık Kur'an Kursu'ndaki programda, Konya gibi bir şehre hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konya STK Platformu Başkanı Önder Kutlu, Konya Büyükşehir Belediyesinden her zaman destek gördüklerini belirtti.

Konya İl Müftüsü Ali Öge'nin de katıldığı programda Altay, konuşmaların ardından Konya Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin sorularını cevapladı.

YORUMLAR
500
Başkan Altay: 'Dışardan gelenlerin gıptayla baktığı bir şehirde yaşıyoruz' Başkan Altay: 'Dışardan gelenlerin gıptayla baktığı bir şehirde yaşıyoruz'

Azerbaycan, Altay, Konya, Judo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Kayseri'de tüyler ürperten iddia: 2 kuyuya 14 kişi atıldı, sesler geliyor!
14:19 Son Dakika: İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi
14:06 Destan'da bu akşam neler olacak? Ulu Ece için yolun sonu geldi mi?
14:06 Rus askerler öldüresiye dövülüp ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık!
14:05 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo, Galatasaray maçını iple çekiyor! Büyük derbi öncesi iddialı konuştu
14:01 Bayrak değişimi: TÜSİAD'da Kaslowski'nin yerine Orhan Turan geldi
13:56 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?
13:56 Eski başbakan siyasete dönmek istiyor ama ünlü tarihçi notunu çoktan verdi: Bana göre en kötü siyasetçi Tansu Çiller!
13:50 Zerrin Özer, vasiyetini açıklayıp istemediklerini bir bir anlattı: Ben vefat ettikten sonra adımdan kimse faydalanmasın
13:44 Burak Elmas başkanlığının son günlerinde Florya'daki krize el attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 14:34:47. #1.12#
SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement