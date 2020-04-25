Konya Büyükşehir Belediyesinden ramazan ayına özel programlar - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, YouTube kanalında ramazan ayında evlerinde bulunan ve Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek isteyen vatandaşlar için mukabele programı yayınlıyor.

Belediyen yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu ramazan ayının ilk günlerinde Konya Büyükşehir Belediyesinin YouTube kanalından yayınlanan ramazan ayına özel programların, vatandaşların beğenisini kazandığı belirtildi.

Mukabele programının, Türkçe mealiyle ramazan ayı boyunca her gün saat 14.00'te yayınlanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalında hazırlanan ramazan ayının ruhuna uygun programlar Konyalılarla buluşurken, yazarlar ve ilahiyatçılar da bereketli ramazan akşamlarında gerçekleştirecekleri sohbetlerle evlere konuk oluyor. Ramazan boyunca Dursun Ali Erzincanlı, Hayati İnanç ve Bahadır Yenişehirlioğlu da ramazan sohbetleri gerçekleştirecek. Yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen Ramazan programlarının yanı sıra çocuklar için de birbirinden güzel masallar ve gölge oyunları Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalında devam ediyor."

Açıklamada, "Konya Okulu Okumaları kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik yıl boyunca konusunda uzman eğitmenler tarafından çeşitli konferanslar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Konya Okulu da ramazan boyunca YouTube sayfası üzerinden ramazan sohbetleri gerçekleştiriyor." bilgisine de yer verildi.