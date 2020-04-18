Konya Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarına yiyecek yardımı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, kentteki sokak hayvanlarına yönelik düzenli olarak gerçekleştirdiği yemleme çalışmalarını yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde artırarak sürdürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle vatandaşların mümkün olduğunca evde kalması gerektiğinden yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz ve doğal hayattaki hayvanlara yönelik besleme çalışmalarının özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde daha yoğun gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin en büyük ve en modern hayvan barınağının Konya'da olduğunu ve sahipsiz hayvanlara yönelik çok sayıda örnek projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı.

Son olarak uygulamaya hazırlanan, dünyada örneği olmadığı belirtilen yemek atıklarından ileri teknoloji ile kedi ve köpek maması üretme projesinin hayvanseverlerden büyük ilgi gördüğünü ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Konya bir sevgi ve merhamet şehridir. Ekipler özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde sahipsiz köpekler, kediler ve kuşlar için yoğun gayret gösteriyor. Son bir haftada ilçe belediyeler ile 8 bin 120 kilo köpek maması ve 805 kilo kedi maması dağıtıldı. Konyalıları, evlerinin önünde uygun olan yerlere hayvanlar için bir kap yemek ve bir kap su bırakmaya davet ediyorum. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Bu kritik süreçte siz evde kalın, sokak hayvanları bize emanet."