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Konya Büyükşehir Belediyesinden suya yüzde 14 indirim - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesinden suya yüzde 14 indirim

17.02.2022 15:08
Konya Büyükşehir Belediyesinden suya yüzde 14 indirim

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su tarifelerinde indirim çağrısına karşılık verdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su tarifelerinde indirim çağrısına karşılık verdi.

Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın belediyelere yaptığı su indirimi çağrısına ilk cevabı Konya'mızdan veriyoruz. Bugün aldığımız meclis kararıyla KDV dahil Konya'mızda suyu toplam yüzde 14 indirimli olarak vereceğiz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediyesinden suya yüzde 14 indirim - Son Dakika


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