Konya Büyükşehir Belediyesinden taksi ve minibüslere dezenfeksiyon hizmeti - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha önce dezenfeksiyonunu gerçekleştirdiği ticari taksi ve hatlı minibüslere, normalleşme sürecinde yeniden ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti verdiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgının başladığı ilk günden itibaren otobüs ve tramvaylarda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapıldığı belirtildi.

Resmi kurumların hizmet araçları ile hatlı minibüsler, ticari taksiler ve özel sektör dahil personel servislerinin ücretsiz dezenfeksiyonunun da gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi, normalleşme takvimi çerçevesinde ticari taksiler ve hatlı minibüslere yönelik yeniden dezenfeksiyon hizmeti veriyor. Araçlarının dezenfeksiyonunu ücretsiz şekilde yaptırmak isteyen ticari taksi ve hatlı minibüs sahipleri, Büyükşehir Belediyesinin Tatlıcak Mahallesi'ndeki Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi'ne başvuruyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, Dezenfeksiyon Eylem Planı çerçevesinde salgın süresinde resmi kurumlara ait hizmet araçları, hatlı minibüsler, personel servisleri ve ticari taksiler olmak üzere binden fazla aracın dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi."