Konya Büyükşehir Belediyesinden toplu ulaşım duyurusu - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için yapılan çalışmalar kapsamında toplu ulaşım araçlarıyla ilgili alınan yeni karara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, toplu ulaşım seferleri hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Kovid-19'un yayılmasını engellemek için devletimizin aldığı tedbirler kapsamında okulların kapalı olması, vatandaşlarımızın bu süreçte mümkün olduğu kadar evlerinde durmak zorunda olmaları nedeniyle toplu ulaşım araçlarımızdaki yolcu oranları yüzde 75 azalmıştır. Bu nedenle toplu ulaşım seferlerimizde yeniden düzenleme yaparak, otobüsler için yeni sefer saatlerini www.atus.konya.bel.tr sayfasından duyurarak başlattık. Tramvay seferlerimiz de 20 Mart Cuma günü itibarıyla bu duruma uygun olarak tekli hizmet verecektir."