Konya Büyükşehir Belediyesinden toplu ulaşım duyurusu - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, tramvay hattında yürütülen çalışmalar kapsamında açıklamada bulundu.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Alaaddin- Selçuk Üniversitesi tramvay hattında, Nalçacı Caddesi Büyükşehir Belediye binası önünde yeni montajı yapılan demir yolu makasının son kaynak çalışmasının gerçekleştirileceği belirtildi.

Toplu ulaşım seferleri hakkındaki açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle 20 Mayıs Çarşamba saat 20.45'ten sonra Alaaddin-Teknik Lise durağı arasında tramvay seferleri hizmet veremeyecek, seferler otobüslerle gerçekleştirilecektir. Bu süreçte Selçuk Üniversitesi-Teknik Lise arasında tramvaylar çalışmaya devam edecektir. Çalışmalar aynı gece tamamlanacak, tramvay seferleri 21 Mayıs Perşembe sabahı normal seyrinde devam edecektir."