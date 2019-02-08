Konya Büyükşehir Belediyesinden Ucuz Sebze ve Meyve Hamlesi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda vatandaşa sebze ve meyvelerin daha ucuz ulaştırılması çalışması kapsamında Konya'daki alışveriş merkezlerinin yöneticileri, sebze hali esnafı ve Pazarcılar Odası yöneticileriyle...

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda vatandaşa sebze ve meyvelerin daha ucuz ulaştırılması çalışması kapsamında Konya'daki alışveriş merkezlerinin yöneticileri, sebze hali esnafı ve Pazarcılar Odası yöneticileriyle bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda vatandaşa sebze ve meyvelerin daha ucuz ulaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'daki alışveriş merkezlerinin yöneticileri, sebze hali ve Pazarcılar Odası yöneticileriyle bir araya geldi. Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıda Konya Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Adnan Pirinç, Karatay Sebze ve Meyve Hali Esnafları Yönetimi Başkanı Murat Yağız, Konya Pazarcılar Odası Başkanı Yasin Aktaş ve alışveriş merkezlerinin yöneticileri ile sebze ve meyvenin halka daha ucuz ulaştırılması konusunu istişare etti.



"Konya olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz"



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın aracılardan kaynaklı fiyat dengesizliğinin önüne geçilmesi amacıyla belediyelerin tedbirler alacağı yönündeki sözlerini hatırlatan Başkan Altay, "Sağlıklı ve ekonomik fiyatlarda meyve-sebze tüketmek tüm vatandaşlarımızın hakkıdır. Bu konuda Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak biz de üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.



"Elimizi taşın altına koyarak halkımızın menfaatlerini koruyalım"



Halkın lehine ekonomik tedbirlerin alınması konusunda hükümetin gerekli çalışmaları yürüttüğüne işaret eden Başkan Altay, "Uygulanacak her kararda aslolan halkımızın menfaatidir. Hepimizin birlikte hareket ederek sebze ve meyve fiyatlarını daha makul seviyeye getirmek üzere elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. İnşallah Konya'da hemşehrilerimiz hem pazarda hem de marketlerde daha ucuz sebze ve meyveye ulaşabilecek" ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın daveti ile bir araya gelen alışveriş merkezleri, hal ve Pazarcılar Odası yöneticileri de bu çağrıya karşı ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. - KONYA

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