Konya Büyükşehir Belediyesinden velilere psikolojik danışmanlık hizmeti - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik faaliyetleri arasında yer alan Bilgehanelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrenci ve velilere yönelik psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermeye başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Bilgehanelerin, başvuran tüm öğrenci ve velilere yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteği verdiği belirtildi.

Açıklamada, konuya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bilgehane Koordinasyon Merkezi (BİLKOM) adıyla açılan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi Bireysel Psikolojik Danışmanlık, Okul Danışmanlığı, Aile Danışmanlığı, Ergen-Çocuk Psikolojisi ve Çift Terapisi alanlarında yüz yüze veya çevrimiçi olarak destek veriyor. Bilgehane Koordinasyon Merkezi'nden randevular hafta içi (0332) 350 44 55 numaralı hattan alınıyor."