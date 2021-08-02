Konya Büyükşehir Belediyesinin Bilim Tırı Halkapınar'a geldi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bilim Tırı, Halkapınarlı öğrenciler için ilçeye geldi.

Halkapınar'da, Konya İl Mili Eğitim Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen programda Neşeli Bilim etkinliği düzenlendi.

Bilim Tırı sorumlusu Hamza Sami Atçı, yapılan etkinlikler sayesinde öğrenciler hem eğlenip hem de öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Fen, fizik, matematik, kimya, akıl ve zeka oyunları konularında öğrencilerimizi hem eğlendirip hem de öğrenmelerini sağlıyoruz. Dinozor, sensörlü robotlar, akıl zeka oyunları, vücut organları, gibi materyalle öğrenci guruplarımızın seviyelerine uygun 30 dakika ile bir saat arasında değişen sunum ve eğitimler veriyoruz. Halkapınar'da gün sonuna kadar 120 öğrencimizi bu eğitimlerden faydalandırmayı planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde Ereğli, Karapınar ve Emirgazi ilçelerimizde de benzer etkinliklerimiz devam edecek."