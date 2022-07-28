"Konya Çocuk Film Günleri" yarın başlıyor

Altay, Konya Çocuk Film Günleri'nde 4 salonda 8 sinema filmi gösterimi, 2 salonda ise masal atölyeleri olacağını belirterek, "Otopark alanında ise çocuklara yönelik müzikal tiyatrolar, etkinlikler ve atölyeler gerçekleştirilecek. Bütün çocuklarımızı ve ailelerimizi etkinliğimize davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, M1 Konya Alışveriş Merkezi ve Avşar Sinema Salonları'nda düzenlenecek Çocuk Film Günleri'nde, ücretsiz film gösterimleri, müzikal çocuk tiyatroları ve çeşitli atölye etkinliklerinin çocuklarla buluşacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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