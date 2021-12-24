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Konya Büyükşehir Belediyesinin çat kapı okul tiyatroları - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesinin çat kapı okul tiyatroları

24.12.2021 15:50
Konya Büyükşehir Belediyesinin çat kapı okul tiyatroları

Konya Büyükşehir Belediyesinin "Medeniyet Okulu Projesi" kapsamında, şehir genelindeki okullarda 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik sürdürdüğü çat kapı tiyatroları ile öğrencilere su tasarrufu, sıfır atık ve geri dönüşüm konularında bilgilendirme yaptığı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin "Medeniyet Okulu Projesi" kapsamında, şehir genelindeki okullarda 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik sürdürdüğü çat kapı tiyatroları ile öğrencilere su tasarrufu, sıfır atık ve geri dönüşüm konularında bilgilendirme yaptığı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yürütülen proje ile anaokulları, ilkokul 4-5 ve lise 11. sınıflar arası tüm öğrencilerin eğitimlerine devam ederken bilinçlenmelerine ve kültürel birikimlerine katkı sağlamanın amaçlandığı kaydedildi.

Proje kapsamında tiyatro oyunları Konya'daki 31 ilçede bin 215 okulda 75 bin öğrenciye ulaşacak .

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "31 ilçemizde bin 215 okulda 75 bin dördüncü ve beşinci sınıf öğrencimize su tasarrufu, sıfır atık ve geri dönüşüm konularında farkındalık oluşturmak amacıyla iki ayrı sınıf tiyatrosunu sergiliyoruz. Öğrenciler aniden içeri giren oyuncuların verdiği mesajlardan etkilenerek tasarruflu olmayı ve geri dönüşümü öğreniyor." ifadelerini kullandı.

Yabancı öğrencilerde sınıf tiyatrosu izledi

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Erasmus Programı okullar arası değişim ortaklık faaliyeti kapsamında farklı ülkelerden gelen misafirler de yürüttükleri "Be The Solution-Recycle" projesinin geliştirilmesine katkı sağlanması için Meram İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu'ndaki sınıf tiyatrosunu ev sahibi öğrencilerle izledi.

Öte yandan öğrencilerin, görsel, eğitsel ve bilime olan merakının artmasını için yine belediye tarafından düzenlenen bir başka çalışma olan "Büyükşehir Bilim Tırları"da okul bahçelerini ziyarete etmeye devam ediyor.

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Medeniyet Okulu Projesi, geri dönüşüm, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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