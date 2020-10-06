Konya Büyükşehir Belediyesinin "eğitime desteği" sürüyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilkokuldan lise sona kadar öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği eğitim desteğini bu yıl da sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, bir eğitim ve öğrenci şehri olan Konya'da her zaman eğitim camiasının ve öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.

Bu kapsamda büyük önem verdikleri "eğitim desteği"ni bu yıl da sürdüreceklerini dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"Eğitim desteğinden Konya il sınırları içinde ikamet eden şehit ve gazi çocukları, öksüz, yetim, yüzde 40 ve üzeri 'Özel Gereksinimi Vardır' raporu olan öğrenciler, anne-babası resmen ayrı olup ihtiyaç sahibi olan öğrenciler ile 8. sınıf LGS'de Türkiye geneli binde birlik dilimde olan öğrencilerimiz yararlanıyor. Pandemi döneminde uzaktan eğitimle derslerine devam etmek zorunda kalan öğrencilerimizin eğitim desteğini aksatmadan sürdürdük. Bu yıl da başvuruları alarak öğrencilerimize katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Destek başvurularının internet üzerinden yapılacağını belirten Altay, önceki dönemlerde eğitim desteği alan öğrencilerin bu dönem de destek alabilmeleri için 18 Ekim'e kadar "egitimedestek.konya.bel.tr" adresinden bilgilerini güncellemeleri gerektiğini dile getirdi.

Altay, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, tableti bulunmayan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine ulaştırılmak üzere 10 bin tablet vereceklerini de bildirdi.