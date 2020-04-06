Konya Büyükşehir Belediyesinin koronavirüsle mücadele destekleri - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, belediyelerine kira ödeyen tüm kiracılardan iki ay boyunca herhangi bir ücret almayacaklarını bildirdi.

Altay, video konferans yöntemiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi, sorularını yanıtladı.

Tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinde olduğunu dile getiren Altay, 50 ekip ve 110 personelle kentte dezenfeksiyon çalışması yürüttüklerini söyledi.

Altay, toplu ulaşım araçlarının düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle toplu ulaşımda sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Yine toplu ulaşımda ortalama doluluk oranımız da yüzde 24 civarındadır. Öte yandan sosyal yardımlarımız devam ediyor ve en önemli gündem maddemiz de budur. Bütün yoğunluğumuzu buna aktardık. Son bir ayda 25 bin hemşehrimize gıda ve temizlik malzemesi desteği verdik. Yardım limitimizi yüzde 25 artırdık. 18 bin öğrencimize de sosyal destek sağladık. Yine ürettiğimiz maskeleri toplu ulaşım araçlarında ücretsiz olarak dağıtıyoruz."

"Belediyemizin tüm kiracılarından iki ay boyunca hiçbir kira talep etmeyeceğiz"

Konyalı tüm hayırseverleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermeye davet eden Altay, şöyle devam etti:

"Tüm resmi ve özel kurumlardaki sağlık çalışanları ile eczane çalışanlarımız, belediyemize ait toplu ulaşım araçları ile otoparklardan ücretsiz yararlanıyor. Belediye olarak esnafımıza ve hemşehrilerimize destek kararları aldık. Belediyemizin kiracısı olanların kiralarını gecikme zammı olmadan iki ay ertelemiştik. Ancak belediyemizin tüm kiracılarından iki ay boyunca hiçbir kira talep etmeme kararı aldık. Yani erteleme değil ücretsiz bir dönem imkanı sağlıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın kararıyla 'iş yeri geçici olarak kapatılan kiracılardan iş yerinin kapalı olduğu sürece kira tahsili yapılmayacaktır' ibaresini gerçekleştirmiş olduk. Buna göre düzenlememizi gerçekleştirmiş olduk. Yani belediyemizin kiracıları iki ay boyunca herhangi bir kira ödemeyecek. Ayrıca bu süreç içerisinde hiçbir abonemizin suyu kesilmeyecek ve suyu kesilmiş olan vatandaşlarımızın da suyu tekrar en kısa sürede açılacak."

"Su fiyatlarını da 2019 fiyatlarına geri çektik"

Altay, belediye olarak denetim faaliyetlerine devam ettiklerini vurgulayarak, "Su fiyatlarını da 2019 fiyatlarına geri çektik. İş yeri kapanan ve çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalanların evlerinden iki ay boyunca su ücreti alınmayacaktır. 1 Nisan'dan itibaren esnaf odalarımıza kayıtlı tüm esnafımız iki ay boyunca iş yerinde suyu ücretsiz kullanacak." diye konuştu.

Altay, toplu ulaşım kullanan vatandaşlara her gün 50 bine yakın ücretsiz maske dağıttıklarını da ifade etti.