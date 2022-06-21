Konya Büyükşehir Belediyesinin tarımsal drone teknolojisi çalışmaları - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesinin tarımsal drone teknolojisi çalışmaları

21.06.2022 15:19
Konya Büyükşehir Belediyesinin tarımsal drone teknolojisi çalışmaları

Konya Büyükşehir Belediyesinin, Çomaklı Mahallesi'nde mülkiyeti kendisine ait 700 bin metrekare arazide aspir ekimi yaparak ekonomiye kazandırmaya devam ettiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin, Çomaklı Mahallesi'nde mülkiyeti kendisine ait 700 bin metrekare arazide aspir ekimi yaparak ekonomiye kazandırmaya devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, araziye araçla girerek zarar vermemek için bölgede ilk defa tarımsal drone teknolojisinin de kullandığını belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın aspir bitkisini yetiştirerek hem bölgeye yeni bir bitkiyi tanıttıklarını hem de yağ açığına ve ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediklerine belirterek, "Bu alanda konusunda uzman ziraat mühendislerimizin kontrolünde ekim, gübreleme ve yabancı otlarla mücadele yapıldı. Buradaki çalışmalarımızda bitkilerin kritik dönemlerinde verimlerine doğrudan etki edilmesi gibi avantajı olan tarımsal drone teknolojisini kullanıyoruz. Ekilen ürünlerin hasadı yapıldıktan sonra elde edeceğimiz geliri inşallah yine sosyal desteklemelerde kullanacağız." dediği ifade edildi.

YORUMLAR
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(Bekleyecek)Karapınar'da tarım komisyonu toplantısı düzenlendi (Bekleyecek)Karapınar'da tarım komisyonu toplantısı düzenlendi
Kaynak: AA

Uğur İbrahim Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediyesinin tarımsal drone teknolojisi çalışmaları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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