Konya Büyükşehir Belediyespor'dan voleybol seçmeleri

Konya Büyükşehir Belediyespor, 16 farklı şehirden sporcuların katılımıyla Voleybol Yaz Kampı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 4 gün süren kampta yetenekli voleybolcuların Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı'na seçilebilmek için mücadele ettiği belirtildi.

Yaz kampına 16 şehirden 46 sporcunun katıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Fatih Sultan Mehmet Spor Tesisleri'nde gruplara ayrılan sporcuların ilk gün şehre alışabilmeleri için kamp programı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Daha sonra antrenman tempoları artırılarak sporculara çeşitli testler uygulandı. Sporcular 4 gün süren kamp boyunca kendilerini göstermek için yoğun bir çaba sarf etti. Kampta performanslarıyla dikkat çeken isimler değerlendirmeye alınıp 2'inci ligde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor'a ve altyapıya kazandırılacak."