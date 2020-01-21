Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları madalyaları topladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları madalyaları topladı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları madalyaları topladı

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları katıldıkları turnuvalarda, 13 altın, 9 gümüş, 10 bronz olmak üzere toplamda 32 madalya kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları madalyaları topladı, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları katıldıkları turnuvalarda, 13 altın, 9 gümüş, 10 bronz olmak üzere toplamda 32 madalya kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü'den yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocuların 11 ilden 275 sporcunun Sivas'ta katıldığı İç Anadolu Bölgesi Judo Şampiyonası'nda Kız ve Erkek Takımları Yıldızlar Kategorisinde, 8 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon olduğu ifade edildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Büyükşehir Belediyesporlu İşitme Engelliler Takımı ise Amasya'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Konya'nın gururu oldu. 150 sporcunun katıldığı şampiyonada Büyükşehir Belediyespor, Yıldızlar ve Gençler Kategorisinde takım halinde Türkiye Şampiyonu, Büyükler Kategorisinde ise takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Sporcularımız bu müsabakalarda 5 altın, 5 gümüş, 2 bronz ile toplam 12 madalya kazandı.

Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı ise, deplasmanda karşılaştığı Kılıç Silifke İdman Yurdu Spor Kulübünü 3-1 mağlup etti. Temsilcimiz bu sonuçla ligde 11. maçında 9. galibiyetini elde ederek ligdeki iddiasını sürdürdü."

Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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