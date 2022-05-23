Konya Büyükşehir Belediyespor'un milli tekvandocusu Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyespor'un milli tekvandocusu Avrupa ikincisi oldu

23.05.2022 12:51
Konya Büyükşehir Belediyespor'un milli tekvandocusu Avrupa ikincisi oldu

Konya Büyükşehir Belediyespor'un milli tekvandocularından Mehmet Sami Saraç, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandığı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyespor'un milli tekvandocularından Mehmet Sami Saraç, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandığı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Manchester şehrinde 19-22 Mayıs'ta düzenlenen Avrupa Tekvando ve Paratekvando Şampiyonası'nda milli takım adına yarışan Konya Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Mehmet Sami Saraç gümüş madalya kazandığı kaydedildi.

Avrupa ikincisi olarak yeni bir başarı daha elde eden Mehmet Sami Saraç'ın, Paratekvando K44 artı 80 kiloda finalde Hırvatistanlı Ivan Mikulic ile karşılaştığı, zorlu mücadele sonunda ikincilik elde ederek gümüş madalyaya uzandığı belirtildi.

Açıklamada Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, "Ülkemizi ve şehrimizi temsil ederek Avrupa'da ikinciliği elde eden milli sporcumuz Mehmet Sami Saraç, bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Spor yaşamında başarılarının devamını diliyor, elde ettiği bu başarıdan dolayı kendisini ve antrenörlerini tebrik ediyorum." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediyespor'un milli tekvandocusu Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika


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